Eyüpspor, hazırlık maçında Boluspor'u 3 golle geçti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Temmuz 2024 20:29 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 20:37
Eyüpspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Boluspor'u 3-1 mağlup etti.
Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, hazırlık maçında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Eyüpspor, rakibi karşısında sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Eyüpspor'un galibiyeti getiren gollerini Robin Yalçın, Luccas Claro ve Ahmed Kutucu kaydetti.
Kaynak: tgrthaber.com