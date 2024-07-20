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Eyüpspor, hazırlık maçında Boluspor'u 3 golle geçti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Temmuz 2024 20:29 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 20:37
Eyüpspor, hazırlık maçında Boluspor&#039;u 3 golle geçti!

Eyüpspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Boluspor'u 3-1 mağlup etti.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, hazırlık maçında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Eyüpspor, rakibi karşısında sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Eyüpspor'un galibiyeti getiren gollerini Robin Yalçın, Luccas Claro ve Ahmed Kutucu kaydetti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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