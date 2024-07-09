İki İngiliz devi Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor: Rekorla tarihe geçecek!
EURO 2024'te gösterdiği performansla piyasasını daha da artıran ve dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu için İngiliz devleri transfer yarışına girdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'deki başarılı performansını EURO 2024'te de sürdüren Ferdi Kadıoğlu için İngiliz devleri transfer yarışına girdi.
MANCHESTER UNİTED VE ARSENAL KAPIŞIYOR!
İngiliz basınında çıkan habere göre; Ferdi Kadıoğlu için en cazip teklifler Arsenal ve Manchester United'dan gelecek.
Arsenal'in 21-25 milyon sterlin bandında bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ifade edilirken Manchester United'ın ise bu teklifin üzerine çıkabileceği kaydedildi.
Transferin bu bedelleri gerçekleşmesi halinde Ferdi Kadıoğlu rekor bonservisle tarihe geçecek.
EZELİ RAKİBİNE KAPTIRMAK İSTEMİYOR
Manchester United'ın Luke Shaw ve Tyrell Malacia'nın geçen sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı iyi bir sol bek ile kadrosunu güçlendirmek istediği ve bu nedenle milli futbolcuyu Arsenal'e kaptırmak istemeyeceği belirtildi.
51 MAÇTA 3 GOL-5 ASİST
Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıkarken 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.