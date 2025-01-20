Inter zirve yarışında hata yapmadı: 3 gollü galibiyet! Hakan Çalhanoğlu...

20 Ocak 2025 01:42 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 01:46

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Inter, konuk ettiği Empoli'yi 3-1 mağlup ederek lider Napoli'yi takibini sürdürdü. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ise kadroda yer almadı.

İtalya Serie A'nın 21. hafta karşılaşmasında Inter, sahasında Empoli ile karşılaştı. Giuseppe Meazza'daki maçta Inter, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Inter'e galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Lautaro Martinez, 79. dakikada Denzel Dumfries ve 89. dakikada Marcus Thuram kaydetti. Empoli'nin tek golü ise 84. dakikada Sebastiano Esposito'dan geldi. HAKAN KADRODA YER ALMADI Inter'de sakatlığı devam eden milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almadı. 1 MAÇ EKSİKLE FARK 3 PUAN 1 maç eksiği bulunan Inter, ligde 47 puana ulaştı ve lider Napoli'nin 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Empoli ise 20 puanda kaldı. Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, Lecce ile deplasmanda karşılaşacak. Empoli ise Bologna'yı konuk edecek. İlgili Haberler Arda Güler sahne aldı! Real Madrid farka koştu Inter Empoli maçı kaç kaç bitti? Hakan Çalhanoğlu’nun karşılaşmada oynayıp oynamadığı merak ediliyor