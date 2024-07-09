Liverpool'un ortasaha futbolcusu Thiago Alcantara futbolu bıraktı!

09 Temmuz 2024 00:40 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 00:44

İspanyol futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bana verilenleri her zaman geri vermeye hazır olacağım. Teşekkürler futbol. Beni daha iyi bir oyuncu ve insan yapan bu yolculuğumda bana eşlik edenlere de teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın La Masia akademisinde yetişen Thiago, Katalan devinin ardından Alman devi Bayern Münih ve Liverpool'da forma giymişti.

KUPA DOLABI DOPDOPLU

Kariyeri kupalarla dolu olan Brezilya asıllı İspanyol futbolcu; Şampiyonlar Ligi (2), UEFA Süper Kupa (2), FIFA Dünya Kulüpler Kupası (2), LaLiga (4), İspanya Kral Kupası (2), İspanya Süper Kupası (3), Bundesliga (7), Almanya Kupası (4), Almanya Süper Kupası (3), FA Cup, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield zaferleri yaşadı.