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Son dakika | Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Resmen duyuruldu

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 17:12 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 17:17
Son dakika | Beşiktaş&#039;ta bir ayrılık daha! Resmen duyuruldu

Son dakika haberi: Beşiktaş, Ajdin Hasic ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki oyuncusunun Polonya ekibine transfer olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Ante Rebic'in ardından bir ayrılık daha yaşandı.

Kara Kartal, 22 yaşındaki futbolcusu  Ajdin Hasic’in bonservisiyle takımdan ayrıldığını duyurdu.

AJDİN HASİC POLONYA EKİBİNE TRANSFER OLDU

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic’in nihai transferi hususunda MKS Cracovia SSA Kraków ile anlaşmaya varılmıştır. Ajdin Hasic’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

180 BİN EURO TRANSFER EDİLMİŞTİ

2020 yılında Dinamo Zagreb'den 180 bin euro karşılığında transfer edilen ve 3 sezon farklı takımlara kiralanan Ajdin Hasic'in siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyordu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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