Son dakika | Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Resmen duyuruldu

01 Ağustos 2024 17:12 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 17:17

Galatasaray - Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray - Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!

Beşiktaş'ta Ante Rebic'in ardından bir ayrılık daha yaşandı.

Kara Kartal, 22 yaşındaki futbolcusu Ajdin Hasic’in bonservisiyle takımdan ayrıldığını duyurdu.

AJDİN HASİC POLONYA EKİBİNE TRANSFER OLDU

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic’in nihai transferi hususunda MKS Cracovia SSA Kraków ile anlaşmaya varılmıştır. Ajdin Hasic’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

180 BİN EURO TRANSFER EDİLMİŞTİ

2020 yılında Dinamo Zagreb'den 180 bin euro karşılığında transfer edilen ve 3 sezon farklı takımlara kiralanan Ajdin Hasic'in siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyordu.