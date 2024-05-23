Türkiye Kupası final maçı protokolde bayrak tartışması ile başladı! Hasan Arat çok sinirlendi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
23 May 2024 21:42 - Güncelleme : 23 May 2024 21:46
Beşiktaş - Trabzonspor maçı başlamadan önce protokolde bayrak krizi yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olayı yatıştırdı.
Türkiye Kupası final maçının başlamasına az kala yaşanan olayda Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, İstiklal Marşı sırasında Trabzonspor bayrağını çekince kısa süreli protokol tribününde tartışma yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tartışmanın büyümesine engel oldu.
33 SEZON SONRA TEKRAR FİNALDELER
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, 33 sezon sonra finalde karşı karşıya gelecek.
En son 1989-1990 sezonunda kupa finalinde karşılaşan iki takımın 4 final mücadelesinde taraflar, 2'şer kez kupayı müzesine götürdü. İki takım da final maçlarında rakip filelere 4'er gol gönderdi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr