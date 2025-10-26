Çay ocağında infaz! Belinden çıkardığı silahla böyle dehşet saçtı

Kocaeli İzmit'te bir çay ocağında yaşanan dehşet anları anbean kameralara yansıdı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir çay ocağında oturan bir grubun yanına kimliği belirlenemeyen bir gencin yaklaştığı görüldü. Gruptan birine belinden çıkardığı silahla bir anda ateş eden şahıs, vatandaşları dehşete düşürdü. Çay ocağındaki vatandaşların yaptıkları müdahalenin yetersiz kalması sonucu silahlı saldırganın olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan silahlı saldırganın çay ocağı girişinde iki farklı kişiyle konuştuğu anlar da kameralar yansıdı.