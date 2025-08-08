Trafikte baltalı saldırı! Dehşete düşüren anlar kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda servis şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Devamında meydana gelen küçük çaplı kazanın ardından motosikletten inen Şaban Y. minibüsün dikiz aynasını kırarken, savurduğu balta, camı kırarak aracın içine düştü. Polis ekiplerince gözaltına alınan Şaban Y., servis şoförünün kendisine küfür ettiği gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Saldırı anbean kameraya yansıdı.

