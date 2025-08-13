Cumhurbaşkanı Erdoğan minik bebeği sahnede kucakladı! Tebessüm ettiren anlar

Ankara'da gerçekleştirilen AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı renkli anlara sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına başlamadan önce bebeğiyle programa gelen bir partiliyi kürsüye davet etti. Erdoğan, bebeği kucağına alarak sevdi ve ardından hediye verdi. Erdoğan'ın hareketi, salondakiler tarafından büyük alkış aldı. Öte yandan sosyal medyada da paylaşılan anlar, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.