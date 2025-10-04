Hatay'da ilginç anlar! Bebeklerinin cinsiyetini TIR'la öğrendiler

İlginç cinsiyet öğrenme etkinliklerinin son durağı bu kez Hatay oldu. Payas ilçesinde yaşayan TIR şoförü Caner Çevik, ikinci kez baba olmanın sevincini farklı bir organizasyonla unutulmaz şekilde yaşadı. Genç çift tırlarla yapılan özel etkinlikte, bebeklerinin erkek olduğunu öğrendi. Çiftin alışılmışın dışında düzenlediği cinsiyet öğrenme organizasyonu, sosyal medyada yoğun ilgi topladı.



