'Pes' dedirten olay! Kavgaya denk gelen ambulans dakikalarca yolda kaldı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana gelen kavga büyük tepki topladı. Bir kargo kamyonu sürücüsü ile otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle sokak içerisinde tartışmaya başladı. İki sürücü de birbirine yol vermemek için direnirken, bu sırada arkada ise bir ambulans dakikalarca beklemek zorunda kaldı. Sürücü defalarca siren çalsa da tartışması bir türlü bitmedi. O anlar çevredekilerin kameralarına böyle yansıdı.