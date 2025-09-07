TSK'nın göz bebeği uçan karakol: Mavi Vatan'ın güvenliğine havadan destek oluyor

Deniz Kuvvetleri'ne ait P-72 Deniz Karakol Uçağı milli sondaj gemilerine havadan koruma sağlıyor. Uçak su altındaki düşman unsurlarının faaliyetlerini tespit edebiliyor. P-72 Deniz Karakol Uçağ, arama kurtarma operasyonlarında da aktif rol alıyor ve mavi vatanın güvenliğinde kilit bir görev üstleniyor.

Adını, Türkiye'nin Kıbrıs'taki ilk hava harp şehidi olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'den alan ve Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde konuşlu bulunan Topel Deniz Hava Üs Komutanlığı, Türkiye'nin mavi vatandaki hak ve menfaatlerini başarılı görevler ile koruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok önemli konumunda bulunan Deniz Hava Komutanlığı bünyesindeki P-72 Deniz Karakol Uçağı, adeta ülkenin gökyüzündeki kalesi olarak görev yapıyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin seçkin birliklerinden 301. Deniz Hava Filo Komutanlığı ise bu stratejik gücün sahadaki yansıması olarak öne çıkıyor.

Filo, envanterindeki modern deniz karakol uçakları ve bunların sahip olduğu üstün teknoloji sensör ve silah sistemleriyle donanmanın caydırıcı gücünü gökyüzüne taşıyor.