Erdoğan'dan şehit ailesine "Terörsüz Türkiye" mektubu! 'Yepyeni bir sayfa açılacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi programa katılmak için Sakarya'ya geldi. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde kente gelen Bakan Vedat Işıkhan, Şehit Piyade Komando Er Kenan Şentürk'ün ailesini ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine hitaben kaleme aldığı "Terörsüz Türkiye" mektubunu okuyan Bakan Işıkhan, aileye başsağlığı dileyerek sohbet etti. Şehit annesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim eden Işıkhan, aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını da ileterek mektubu teslim etti.