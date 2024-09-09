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4 gündür haber alınamayan genç kızdan sevindiren haber geldi!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Eylül 2024 12:11 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 12:21
4 gündür haber alınamayan genç kızdan sevindiren haber geldi!

Antalya'da 4 gün önce evden spora diye çıkan ve bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Ezo Çamlı'dan sevindiren haber geldi. Dün akşam saatlerinde Çamlı Alanya'da bulundu.

4 gündür haber alamadığı kızı için 'sensiz yaşayamam, geri dön' diyerek gözyaşı döken anne için sevindiren haber geldi. Kibar Çamlı'nın kızı Alanya’da bulundu.

GÖZYAŞLARIYLA SESLENMİŞTİ: LÜTFEN GERİ DÖN

17 yaşındaki genç kızın annesi gözyaşları içinde kızına seslenerek, "Ben sensiz yaşayamam. Lütfen geri dön" çağrısında bulunmuştu.
Antalya’nın Serik ilçesinde “Spora gidiyorum” diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Ezo Çamlı’nın annesi, gözyaşları içinde kızına evine geri dönmesi çağrısında bulundu.

4 gündür haber alınamayan genç kızdan sevindiren haber geldi! - 1. Resim

Kızlarının bulunması için emniyete kayıp ilanı veren aile, 4 gündür kayıp olan Ezo Çamlı’nın son olarak kız arkadaşı ile birlikte Antalya’da görüldüğü öğrenildi. Kızının evden çıkarken “Spora gidiyorum” diye çıktığını ve bir daha geri dönmediğini anlatan anne Kibar Çamlı, “Kızımla evde oturuyorduk. Telefon geldi arkadaşından. Kendisine sorduğumda 'Spora gideceğim' dedi. Daha sonra evden çıktı, bir daha geri dönmedi. Her zaman spora giderdi ama geri gelirdi. Bu kez geri dönmedi” dedi.

ALANYA'DA BULUNDU

Alanya’da dün akşam genç kızın bulunması üzerine Kibar Çamlı ve yakınları büyük sevinç yaşadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ayşe 9 Eylül 2024 12:24

Ne güzel ya sonunda bulundu, ailesinin mutluluğunu çok isterim

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