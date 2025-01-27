Acil servislerde sarı serum tehlikesi! Taktırırken bir kez daha düşünün

27 Ocak 2025 14:13 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 14:22

Acil servis çalışanlarından hastalar tarafından sıkça istenen ve halk arasında sarı serum olarak bilenen tedavi, sağlık açısından büyük risk oluşturuyor. Prof. Dr. Şevket Özkaya, sarı serumun etkileri ve insan sağlığı açısından tehlikesine karşı uyardı.

Hastaların hızlı ve çabuk iyileşme beklentisi acil servislere sıkça uygulanmasını istedikleri, halk arasında "sarı serum" olarak bilinen serum tedavisi uzmanlar tarafından önerilmiyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, sarı serum tedavisinin, sadece hastalık süresi bir iki günlük olan influenza ve benzeri virüsler için günlük rahatlama sağladığını ancak, Kovid-19 başta olmak üzere birçok virüsün neden olduğu hastalıkları maskelediğini söyledi.

GEÇİCİ RAHATLAMA, BİTMEYEN HASTALIK

Son günlerde kombo virüsün etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Özkaya, vatandaşların günlük işlerinin aksamaması için acil servislerde 'sarı serum' olarak bilinen serum tedavisi istediklerini söyledi. Özkaya, sarı serum tedavisinin sadece birkaç günlük rahatlama sağlayacağını ve ilerleyen dönemde kişinin zatürreye kadar giden sonuçların görebileceğini ifade etti.

KOMBO VİRÜS ARAMIZDA

Özellikle son günlerde influenza, RSV, kovid ve diğer solunum yolları ile bulaşan bir kombo virüsün insanları enfekte edip, uzamış hastalığa sebep olduğunu belirten Prof. Dr. Özkaya, "Boğaz ve eklem ağrısı ile başlayan, öksürük ile seyredip nefes darlığına kadar giden bir hastalık tablosu oluşturuyor. Tek başına influenza ile hastalanan bir kişi, birkaç gün dinlenip gerekli bakımı yapılırsa hemen düzelip günlük hayatına ve topluma geri dönebiliyordu. Ancak günümüzde ve özellikle bugünlerde yaşadığımız bu kombo virüs etkileri ile hastalık uzuyor ve bir türlü insan kendini iyi hissedemiyor.

GENÇ YAŞTA ZATÜRRENİN NEDENİ!

Söz konusu uzamış hastalıklar yüzünden insanların tam iyileşemeden tekrar topluma döndüğünü ifade eden Özkaya şu ifadeleri kullandı: "Siz bugünlerde hastalanır ve sarı serum alırsanız, başta şikayetleriniz olmak üzere kısa süreli rahatlama sağlayabilirsiniz ama hastalık maalesef günlerce sürdüğü için bu serum sizin hastalıkla savaşma gücünüzü azaltıyor ve zatürreye kadar giden sonuçlar görmemize neden oluyor. Sarı serum alarak günü kurtarıyorsunuz ama hastalığınızın hem süresi hem de ciddiyeti artıyor. Son günlerde özellikle genç yaşlarda görülen zatürrenin nedeni buna bağlı olduğunu düşünüyoruz."