Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten Ahmet Şık'a dava

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İstanbul
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın, Bakan Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek hakkında ortaya attığı kira iddialara tepki gösterdi.
İddiaların tamamen gerçek dışı ve iftira niteliğinde olduğunu belirten Adır, Şık hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve manevi tazminat davası açıldığını açıkladı.
Bakan Akın Gürlek ve eşinin Adalet Bakanlığı tarafından kendilerine tahsis edilen lojmanda ikamet ettiği belirten Adır, başka bir konut kiralandığı yönündeki iddiaları reddetti.