Adıyaman'da korkunç cinayet! Eşini boğarak öldürdü, cesedi bahçeye attı

20 Temmuz 2024 08:42 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 08:44

Bir çete daha çökertildi! Elebaşı Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel yakalandı

Bir çete daha çökertildi! Elebaşı Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel yakalandı

Kadın cinayeti haberi bu kez Adıyaman'dan geldi! Kan donduran olayda 41 yaşındaki Esma Biçer, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı eşi Kemal Biçer tarafından boğularak öldürüldü.

CESEDİ TORBAYA KOYUP BAHÇEYE ATTI

Kemal Biçer daha sonra öldürdüğü eşinin cesedini bir torbaya koyarak bahçeye attı. Torba içerisinde bulunan cesedin bir süre sonra koku yapmasından dolayı rahatsız olan mahalle sakinleri durumu fark ederek polise bilgi verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Esma Biçer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

YAKALANDI

3 çocuk annesi eşini öldüren Kemal Biçer, ise polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.