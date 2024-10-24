Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Okul servisiyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Okul servisiyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
24 Ekim 2024 10:30 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 11:14

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen korkunç kazada okul servis ile otomobil çarpıştı. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Ölenlerin kimlikleri belli oldu.

Afyonkarahisar​'ın Sandıklı​ ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir kaza​ meydana geldi.  Okul servis minibüsü, Alagöz köyü yakınlarında bir otomobille çarpıştı. Şarampole devrilen otomobildeki, 5 kişi ağır yaralandı. Ancak yaralılardan 4'ü kurtarılamayarak can verdi.

Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Mustafa Çimen, Durmuş Tanrıkulu, Rasime Tanrıkulu ve Yadigar Çimen yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Emine Çimen’in ise tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Öte yandan okul servis minibüsünün boş olması büyük faciadan dönüldüğünü gözler önüne serdi.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
sandıklıafyonkarahisarkazaminibüsotomobil

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...