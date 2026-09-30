İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uyarısı geldi. Yayımlanan 1 haftalık raporda, bugün mola veren yağışların Perşembe akşam saatlerinden itibaren yeniden başlaması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise hafta boyunca en düşük 14 dereceye kadar gerileyeceği bildirildi.

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HABERİN ÖZETİ AKOM saat saat uyardı! İstanbul'da sağanak yağış önce mola verecek, sonra bastıracak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Bugün mola veren yağışların Perşembe akşam saatlerinden itibaren yeniden başlaması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca en düşük 14 dereceye kadar gerileyeceği bildirildi. Perşembe ve Cuma günleri kuvvetli sağanak yağış görülecek. Yağışlı hava Cumartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedecek. Pazar günü sağanak yağış kenti terk ederken, sıcaklıklar yükselecek.

PERŞEMBE VE CUMA SAĞANAK YAĞIŞ VAR

Poyrazdan fırtına şeklinde esecek rüzgarın hızının 30-65 km/s aralığına çıkacağı, sıcaklıkların gün içinde 18-20 derece aralığında seyredeceği bildirildi. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte perşembe günü başlayan sağanak yağışın cuma günü de kuvvetleneceği belirtildi.

Zaman Dilimi Sıcaklık SABAH 18°C ÖĞLE 20°C AKŞAM 16°C GECE 14°C

HAFTA SONU SAĞANAK YAĞIŞ KENTİ TERK EDİYOR

Yağışlı havanın Cumartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Pazar günü sağanak yağış kenti tamemen terk ederken, sıcaklıkların da yükseleceği belirtildi.

Tarih & Gün Sıcaklık Hava Durumu Yağış Miktarı 01.10.2026 PERŞEMBE MİN: 14°C MAX: 20°C PARÇALI BULUTLU, ARALIKLI YAĞMURLU 5-12 KG ARASI 02.10.2026 CUMA MİN: 15°C MAX: 19°C KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU 20-50 KG ARASI 03.10.2026 CUMARTESİ MİN: 16°C MAX: 20°C PARÇALI BULUTLU, SABAH YAĞMURLU 3-10 KG ARASI 04.10.2026 PAZAR MİN: 14°C MAX: 22°C PARÇALI VE AZ BULUTLU YAĞIŞ BEKLENMİYOR 05.10.2026 PAZARTESİ MİN: 15°C MAX: 21°C PARÇALI BULUTLU YAĞIŞ BEKLENMİYOR 06.10.2026 SALI MİN: 15°C MAX: 22°C PARÇALI VE AZ BULUTLU YAĞIŞ BEKLENMİYOR

AKOM'DAN UYARI GELDİ

AKOM açıklamasında, "Hafta başından beri etkili olan serin ve yağışlı havanın bölgemizde hafta sonuna (Pazar) kadar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle bugün mola vermesi beklenen yağışların Perşembe (Yarın) akşam saatlerinden itibaren tekrardan başlayacağı, Cuma günü il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği, sıcaklıkların 18-20°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verdi.

VALİLİKTEN 3 İLÇEYE UYARI

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre havanın parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Yağışların bugün gece ilk saatlerden başlayarak öğleye kadar Anadolu Yakası'nın doğu kesimlerinde, Şile, Pendik ve Tuzla'da kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışın ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.