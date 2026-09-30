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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 09:56

AKOM saat saat uyardı! İstanbul'da sağanak yağış önce mola verecek, sonra bastıracak

AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı verdi. Yapılan değerlendirmede yağışların bugün duracağı, yarın akşam saatlerinde yeniden kuvvetleneceği belirtildi. AKOM ayrıca sağanak yağışın İstanbul'da ne zaman etkisini kaybedeceğini de duyurdu. Öte yandan valilik İstanbul'un 3 ilçesi için alarm verdi. İşte İstanbul'da beklenen hava durumu...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 09:56

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı 'dan İstanbul için ve uyarısı geldi. Yayımlanan 1 haftalık raporda, bugün mola veren yağışların Perşembe akşam saatlerinden itibaren yeniden başlaması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise hafta boyunca en düşük 14 dereceye kadar gerileyeceği bildirildi. 

HABERİN ÖZETİ

AKOM saat saat uyardı! İstanbul'da sağanak yağış önce mola verecek, sonra bastıracak

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptı.
Bugün mola veren yağışların Perşembe akşam saatlerinden itibaren yeniden başlaması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının hafta boyunca en düşük 14 dereceye kadar gerileyeceği bildirildi.
Perşembe ve Cuma günleri kuvvetli sağanak yağış görülecek.
Yağışlı hava Cumartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Pazar günü sağanak yağış kenti terk ederken, sıcaklıklar yükselecek.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
AKOM saat saat uyardı! İstanbul'da sağanak yağış önce mola verecek, sonra bastıracak

PERŞEMBE VE CUMA SAĞANAK YAĞIŞ VAR

Poyrazdan fırtına şeklinde esecek rüzgarın hızının 30-65 km/s aralığına çıkacağı, sıcaklıkların gün içinde 18-20 derece aralığında seyredeceği bildirildi. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte perşembe günü başlayan sağanak yağışın cuma günü de kuvvetleneceği belirtildi. 

Zaman DilimiSıcaklık
SABAH18°C
ÖĞLE20°C
AKŞAM16°C
GECE14°C

HAFTA SONU SAĞANAK YAĞIŞ KENTİ TERK EDİYOR 

Yağışlı havanın Cumartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Pazar günü sağanak yağış kenti tamemen terk ederken, sıcaklıkların da yükseleceği belirtildi. 

Tarih & GünSıcaklıkHava DurumuYağış Miktarı
01.10.2026 PERŞEMBEMİN: 14°C MAX: 20°CPARÇALI BULUTLU, ARALIKLI YAĞMURLU5-12 KG ARASI
02.10.2026 CUMAMİN: 15°C MAX: 19°CKUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU20-50 KG ARASI
03.10.2026 CUMARTESİMİN: 16°C MAX: 20°CPARÇALI BULUTLU, SABAH YAĞMURLU3-10 KG ARASI
04.10.2026 PAZARMİN: 14°C MAX: 22°CPARÇALI VE AZ BULUTLUYAĞIŞ BEKLENMİYOR
05.10.2026 PAZARTESİMİN: 15°C MAX: 21°CPARÇALI BULUTLUYAĞIŞ BEKLENMİYOR
06.10.2026 SALIMİN: 15°C MAX: 22°CPARÇALI VE AZ BULUTLUYAĞIŞ BEKLENMİYOR

AKOM'DAN UYARI GELDİ

AKOM açıklamasında, "Hafta başından beri etkili olan serin ve yağışlı havanın bölgemizde hafta sonuna (Pazar) kadar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle bugün mola vermesi beklenen yağışların Perşembe (Yarın) akşam saatlerinden itibaren tekrardan başlayacağı, Cuma günü il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği, sıcaklıkların 18-20°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verdi. 

AKOM saat saat uyardı! İstanbul'da sağanak yağış önce mola verecek, sonra bastıracak

VALİLİKTEN 3 İLÇEYE UYARI

Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre havanın parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Yağışların bugün gece ilk saatlerden başlayarak öğleye kadar Anadolu Yakası'nın doğu kesimlerinde, Şile, Pendik ve Tuzla'da kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışın ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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#İstanbul
#Fırtına
#Sağanak Yağış
#Akom
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Gündem
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