AKOM saat saat uyardı! İstanbul'da sağanak yağış önce mola verecek, sonra bastıracak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uyarısı geldi. Yayımlanan 1 haftalık raporda, bugün mola veren yağışların Perşembe akşam saatlerinden itibaren yeniden başlaması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise hafta boyunca en düşük 14 dereceye kadar gerileyeceği bildirildi.
Poyrazdan fırtına şeklinde esecek rüzgarın hızının 30-65 km/s aralığına çıkacağı, sıcaklıkların gün içinde 18-20 derece aralığında seyredeceği bildirildi. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte perşembe günü başlayan sağanak yağışın cuma günü de kuvvetleneceği belirtildi.
|Zaman Dilimi
|Sıcaklık
|SABAH
|18°C
|ÖĞLE
|20°C
|AKŞAM
|16°C
|GECE
|14°C
Yağışlı havanın Cumartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Pazar günü sağanak yağış kenti tamemen terk ederken, sıcaklıkların da yükseleceği belirtildi.
|Tarih & Gün
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Yağış Miktarı
|01.10.2026 PERŞEMBE
|MİN: 14°C MAX: 20°C
|PARÇALI BULUTLU, ARALIKLI YAĞMURLU
|5-12 KG ARASI
|02.10.2026 CUMA
|MİN: 15°C MAX: 19°C
|KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|20-50 KG ARASI
|03.10.2026 CUMARTESİ
|MİN: 16°C MAX: 20°C
|PARÇALI BULUTLU, SABAH YAĞMURLU
|3-10 KG ARASI
|04.10.2026 PAZAR
|MİN: 14°C MAX: 22°C
|PARÇALI VE AZ BULUTLU
|YAĞIŞ BEKLENMİYOR
|05.10.2026 PAZARTESİ
|MİN: 15°C MAX: 21°C
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞIŞ BEKLENMİYOR
|06.10.2026 SALI
|MİN: 15°C MAX: 22°C
|PARÇALI VE AZ BULUTLU
|YAĞIŞ BEKLENMİYOR
AKOM açıklamasında, "Hafta başından beri etkili olan serin ve yağışlı havanın bölgemizde hafta sonuna (Pazar) kadar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle bugün mola vermesi beklenen yağışların Perşembe (Yarın) akşam saatlerinden itibaren tekrardan başlayacağı, Cuma günü il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği, sıcaklıkların 18-20°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verdi.
İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması uyarısı yaptı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre havanın parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Yağışların bugün gece ilk saatlerden başlayarak öğleye kadar Anadolu Yakası'nın doğu kesimlerinde, Şile, Pendik ve Tuzla'da kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, "Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışın ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.