Akrabalar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Temmuz 2024 12:03 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 12:12
Eskişehir’de iki akraba grubu arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. 9 kişinin yaralandığı olay sonrası 14 kişi gözaltına alındı. 9'u tutuklandı.
Eskişehir'de aralarında husumet olan iki akraba grubu arasında bıçaklı, sopalı kavga çıktı.
Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda aralarında husumet olduğu öğrenilen iki akraba grubu arasında tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma, sokağa taştı. Sokak üzerinde adeta meydan muharebesi çıktı.
9 KİŞİ YARALANDI
Çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanırken 6 kişi de kavga sırasında yaralandı. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sokakta çıkan sopalı ve bıçaklı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı