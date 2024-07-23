Ankara'da çöp toplama alanında yangın: Dumanlar kapladı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Temmuz 2024 00:31 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 00:31
Ankara'da çöp toplama alanında yangın çıktı. Söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına 100'e yakın personel, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı araçlar müdahale ediyor.
Ankara'nın Akyurt ilçesinde çöp toplama alanında yangın çıktı. Yangında gökyüzünü dumanlar kapladı. Akyurt ilçesinde akşam saat 18.00 sıralarında çöp toplama alanında yangın çıktı. Alevler içinde kalan alana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Yangına 100'e yakın personel, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 7 araç ve 2 büyük tanker, Akyurt Belediyesi'ne ait 3 arazöz ve 4 kepçe, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 tanker, 2 paletli kepçe ile müdahale ediliyor.
Yangın nedeniyle ilçenin üstünü duman kaplarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı