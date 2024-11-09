Antalya'da yürekleri ağza getiren kaza! Hüngür hüngür ağladı

09 Kasım 2024 13:05 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 13:07

Antalya'da meydana gelen kazada yürekler ağza geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil aydınlatma direğine, ticari araç ise bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi. 1 kişinin yaralandığı kaza sonrası sürücü ambulansta yakınına kazayı ağlayarak anlattı.

Antalya'da meydana gelen kazada, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kaldırıma çıktı. Yürekleri ağza getiren kazada otomobil aydınlatma direğine, diğer araç ise bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZYAŞLARINI TUTUMADI

Sağlık ekipleri, hafif ticari araçta yaralanan sürücüyü tedavi için ambulansa aldı. Her iki sürücünün de kazanın şokunda olduğu gözlenirken, ambulanstaki yaralı sürücü, cep telefonunda bir yakınına gözyaşları içerisinde kazanın nasıl olduğunu anlattı. Bir süre sonra ise sağlık ekipleri yaralı kadının cep telefonunu elinden alarak ilk müdahalede bulundu. Yaralı kadın tedavisi yapılmak üzere hastaneye götürülürken, araçlar bulunduğu yerden çekiciyle kaldırıldı.