Artvin'de korku dolu anlar! Yamaçtan kopan kaya 4 eve zarar verdi
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
22 Temmuz 2024 13:46 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 14:07
Artvin'de yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi 4 eve zarar verdi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, heyelan anı yöre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde dün akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, yaklaşık bir ay önce heyelan riski nedeniyle İl Afet Acil Durum Müdürlüğü yetkililerince boşaltılan evlerin bulunduğu alana sürüklendi.
4 EV ZARAR GÖRDÜ
Heyelanda kaya kütlelerinin çaptığı, tedbir amacıyla tahliye edilen 4 ev zarar gördü.
Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, heyelan anı yöre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Öte yandan bölgede olası heyelanlara karşı tedbir amacıyla kaya ıslah çalışması yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı