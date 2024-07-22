Artvin'de korku dolu anlar! Yamaçtan kopan kaya 4 eve zarar verdi

22 Temmuz 2024 13:46 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 14:07

Artvin'in Yusufeli ilçesinde dün akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, yaklaşık bir ay önce heyelan riski nedeniyle İl Afet Acil Durum Müdürlüğü yetkililerince boşaltılan evlerin bulunduğu alana sürüklendi.

4 EV ZARAR GÖRDÜ

Heyelanda kaya kütlelerinin çaptığı, tedbir amacıyla tahliye edilen 4 ev zarar gördü.

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, heyelan anı yöre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Öte yandan bölgede olası heyelanlara karşı tedbir amacıyla kaya ıslah çalışması yapılacağı öğrenildi.