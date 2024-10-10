Atış Serbest Tatbikatı başladı! Ankara'dan dünyaya mesaj veriliyor

10 Ekim 2024 13:55 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 13:55

Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı komutanlıkların gerçekleştirdiği 'Atış Serbest Tatbikatı' Ankara Polatlı'da başladı. TSK'ya ait birçok zırhlı aracın ve personelin yer aldığı tatbikatla birlikte dünyaya çok net mesaj veriliyor. Hava, kara ve deniz kuvvetlerine ait araçların sergilendiği geniş kapsamlı tatbikatı tüm dünya yakından takip ediyor.

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Dünya yeni bir savaşa hazırlık sürecine girerken, ülkemiz de olası tüm senaryolara karşı önlemlerini almış durumda. Hava, kara ve deniz kuvvetlerine son yıllarda yaptığı yatırımların meyvesini toplayan Türkiye​, bugün askeri personel ve askeri teçhizat bakımından dünyanın önde gelen ülkelerin başında geliyor. Geliştirilen milli ve yerli ürünler sayesinde bulunduğu coğrafyada en güçlü ülke konumunda olan Türkiye. son olarak gerçekleştirdiği Atış Serbest Tatbikatı ile dünyaya hazırız mesajı verdi.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da gerçekleştirilen Ateş Serbest Tatbikatı-2024'e ilişkin görüntü paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Onlar, kale gibi sağlam keskin nişancılarımız. Ateş Serbest-2024 Faaliyeti kapsamında kahraman keskin nişancılarımız, hedefleri tam isabetle vuruyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımdaki görüntülerde tatbikatta atış görevi gerçekleştiren keskin nişancıların hedefleri tam isabetle vurduğu anlara yer verildi.

TSK'NIN GÜCÜ TANITILIYOR!

Ateş Serbest Tatbikatı-2024, Kara Kuvvetleri​ Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı envanterinde bulunan silah ve sistemler kullanılarak kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünün tanıtılması maksadıyla gerçekleştiriliyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen faaliyetin seçkin gözlemci gününün bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

MİLLİ VE YERLİ ÜRÜNLER SAHADA

Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirilen tatbikatta milli ve yerli imkanlarla üretilen silah ve savunma sistemleri tanıtılıyor.

Sahada tam başarılı not alan milli ürünlerimiz, dünyaya 'hazırız' mesajı veriyor.

Milli ve Yerli ürünler, ülkemizin savunma sanayii alanında ne kadar uzun bir yol kat ettiğini gösteriyor.