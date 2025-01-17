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Aydın’da göçmen faciası: Cansız bedenlerine ulaşıldı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ocak 2025 00:21 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 00:23

Aydın’da Kuşadası açıklarında göçmen faciası sonucu 3 kişi öldü, 30 kişi kurtarıldı. Bottaki 29 kişinin hastaneye sevki için iskeleye ambulanslar sevk edildi…

Aydın'ın Kuşadası​ ilçesi açıklarında batma​ tehlikesi geçiren bottan düşen 4 düzensiz göçmenden 3'ü hayatını kaybetti, 1'i durumu ağır olarak kurtarıldı. Bottaki 29 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

DENİZE DÜŞTÜLER

Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında Kuşadası Körfezi'nin Yunanistan sınırı yakınlarında, düzensiz göçmen taşıyan bir botta batma tehlikesi yaşandı. 4 düzensiz göçmen denize düştü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Aydın’da göçmen faciası: Cansız bedenlerine ulaşıldı! - 1. Resim

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Olayda denize düşen 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi de durumu ağır olarak kurtarıldı. Bottaki 29 kişinin hastaneye sevki için iskeleye ambulanslar sevk edildi. 112 ekiplerinin kurtarılan düzensiz göçmenleri hastaneye nakilleri devam ediyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
kuşadasıbatma

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