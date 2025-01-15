Bağcılar’da küçük kızı taşla öldürmüştü! Soruşturmada yeni gelişme

15 Ocak 2025 13:24 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 13:25

İstanbul bir binanın giriş katındaki daireye girerek 12 yaşındaki Meryem Samou'yu başına taşla vurup bıçaklayarak katleden zanlı Zekeriya A. adliyeye sevk edildi. İşte detaylar...

İstanbul​'un Bağcılar ilçesi dün korkunç bir olay sahne olmuş, bir binanın giriş katındaki daireye giren 52 yaşındaki Zekeriya A. Suriye uyruklu 12 yaşındaki Meryem Samou'yu başına taşla vurarak katletmişti. Cani Ahmet Samou (5) isimli erkek çocuğunu da yine taşla yaptığı saldır ile yaralamıştı. Olayın ardından kısa sürede yakalanan ve polis verdiği ilk ifadede suçunu itiraf eden zanlı tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta 5 katlı binanın girişindeki daireye elektrik tamiri için giden Zekeriya A. Suriyeli Meryem Samou (12) ve Ahmet Samou (5) isimli kardeşlere taşla ve bıçakla saldırmıştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çığlık seslerini duyan çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan Ahmet Samou'yu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ablası Meryem Samou'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti. Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren anne Güli Samou kaldırıldığı Bağcılar​ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

İFADELERİ KAN DONDURDU

Poliste yapılan sorgusunda şüphelinin "Bir gün önce elektrik işleri var diyerek beni eve çağırdılar. Olay günü eve gittim. Evde çocuklar vardı. İşimi yaparken onlara 'para verecek misiniz?' diye sorunca kendilerinde para olmadığını söylediler. Bir anda öfkelendim. Sobanın yanında bulduğum taşla başlarına vurdum" dediği ortaya çıkmıştı.

Öte yandan polisin evde yaptığı incelemede, cinayetin ardından bütün evin altının üstüne getirildiği ve bir şeyler arandığını tespit etmişti.