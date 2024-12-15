Beşiktaş'ta feci kaza: İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Durakta simit satan görgü tanığı, çığlığın ardından zabıta ekiplerinin olay yerine geldiğini ve ambulansa haber verdiğini söyledi.
İstanbul Beşiktaş'ta, durağa yanaşan İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Büyükdere Caddesi'nde, Sarıyer istikametine seyreden Kemal B. (61) idaresindeki 34 BEZ 179 plakalı İETT otobüsü, 4. Levent'teki otobüs durağına yanaşırken Lütfiye K'ye (38) çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Otobüsün altında kalan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, Lütfiye K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Otobüs şoförü Kemal B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Lütfiye K'nin cenazesi araçla morga gönderildi.
ZABITA EKİPLERİ HEMEN AMBULANS ÇAĞIRDI
Durakta simit satan görgü tanığı, bir kadının çığlığını duyduğunu, olay yerinde Beşiktaş Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin olduğunu, hemen ambulans çağırdıklarını anlattı.
Öte yandan, kaza nedeniyle bölgede yaşanan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasının ardından normale döndü.