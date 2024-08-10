Bir sigara izmariti Heybeliada'dan alevleri yükseltti

10 Ağustos 2024 08:03 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 09:04

İstanbul 'un gözde turistik yerlerinde Heybeliada Bayraktepe mevkiinde saat 05.00 sıralarında alevler yükseldi. Sigara izmaritinin sebep olduğu düşünülen yangın kısa sürede kocaman oldu.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR FARK ETTİ YANGIN BÜYÜMEDEN ÖNLENDİ

Vatandaşların durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Vatandaşlar tarafından da itfaiye ekiplerine yardım edildi. Yangında ölen veya yaralanan olmazken yanan ormanlık alan küle döndü. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.