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Bir sigara izmariti Heybeliada'dan alevleri yükseltti

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ağustos 2024 08:03 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 09:04

Heybeliada'da sabah saatleri orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Alevlere sebep olanın sigara izmariti olduğu ortaya çıktı.

İstanbul 'un gözde turistik yerlerinde Heybeliada Bayraktepe mevkiinde saat 05.00 sıralarında alevler yükseldi.  Sigara izmaritinin sebep olduğu düşünülen yangın kısa sürede kocaman oldu.

Bir sigara izmariti Heybeliada'dan alevleri yükseltti - 1. Resim

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR FARK ETTİ YANGIN BÜYÜMEDEN ÖNLENDİ

Vatandaşların durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Vatandaşlar tarafından da itfaiye ekiplerine yardım edildi. Yangında ölen veya yaralanan olmazken yanan ormanlık alan küle döndü. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Bir sigara izmariti Heybeliada'dan alevleri yükseltti - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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