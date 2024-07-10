Bodrum'daki orman yangını kontrol altına alındı

10 Temmuz 2024 07:51 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 08:31

Bir yanda yağmur bir yanda sıcak: Meteoroloji 16 il için sarı alarm verdi! İşte il il 10 Temmuz hava durumu

Bir yanda yağmur bir yanda sıcak: Meteoroloji 16 il için sarı alarm verdi! İşte il il 10 Temmuz hava durumu

Muğla'nın gözde turistik ilçesi Bodrum'a bağlı Pınarlıbelen Mahallesi Etrim ve Kaklık mevkiinde dün başlayan orman yangını 18 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bodrum'un Pınarlbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alan, dün saat 14.15 sıralarında alevlere teslim olmuştu. Çıkış nedeninin belirlenemediği yangına 8 uçak, 10 helikopter, 2 jandarma, 2 Kara kuvvetlerine ait helikopter, 120 arazöz, 50 itfaiye aracı, 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) aracı, 2 ambulans, jandarma ve polise ait 5 TOMA, 16 su tankeri ve 500 personel ile müdahale edildi.

ŞARTLAR ÇOK ZORLADI

Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla birlikte Etrim Köyü Sevda Tepesi'ne doğru ilerleyen alevlere hava araçları yüzlerce sorti yaparak alevlerin ilerlememesi için mücadele etti. Karadan ise orman işçileri, itfaiye ekipleri, sarp arazide metrelerce hortumu kilometrelerce mesefa boyunca yangın bölgesine taşıyarak alevlerle mücadele etti. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangın 18'inci saate söndürülürken, havanın aydınlanmasıyla helikopterler ve uçaklar soğutma çalışması başlattı. Soğutma çalışmalarına 4 helikopter, 6 uçak sabah erken saatlerde başladı. Yanan alanlar havadan görüntülenirken, kara ekiplerinin de ormanın iç noktalarında soğutma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

VALİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA

Hummalı çalışmaların ardından yangının ilerlemesi durdurulurken, alevlerin tekrardan büyümemesi için çalışmalar ciddiyetle sürdürülüyor.

Diğer yandan bölgede çalışmaları anbean takip eden Muğla Valisi İdris Akbıyık, şu anda yerleşim yeri için bir tehlike bulunmadığını ifade etti. Yangının yayılmasının engellendiğini ancak tam olarak kontrol altına alındığını söyleyemeyeceğinhi belirten Akbıyık, "Karadan müdahale çok zor oldu. Arkadaşlarımız kilometrelerce su hortumlarını taşıdılar, itfaiye hortumlarını taşıdı. Yol olmadığı için dozerlerimiz yol açma çalışması yapıyor. Havadan karadan gayret devam ediyor. Yangında 18 hava aracımız, 119 karadan arazözler ile belediyelerden gelen itfaiyelerimiz destek veriyor. 400 personelimiz burada görev yapıyor. Milletimize, Bodrum'a, Muğla'ya büyük geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.