Bulgaristan’daki yangın Türkiye’yi tedirgin etti: Sınır hattında korkulu bekleyiş!
Bulgaristan'daki yangın Edirne sınırına ilerliyor. Köy halkı tedirgin olduğunu söylerken, itfaiye ekipleri de teyakkuzda bekliyor.
Bulgaristan’da çıkan orman yangını Edirne'nin bazı sınır köylerine kadar dayandı. Yangının köylere sıçrama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri ve köy halkı teyakkuzda bekliyor.
YANGIN HIZLA İLERLİYOR
Yangın Türkiye-Bulgaristan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgârın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Büyükismailçe ve Uzgaç köylerinden görülebiliyor. Bulgaristan’da yangının devam ettiği bölgenin karşısında yer alan Büyükismailçe köyünde itfaiye ekipleri ve köy halkı teyakkuzda bekliyor.
Budakdoğanca Köyü Muhtarı Orkun Vatan, geçmiş yıllarda Bulgaristan'da çıkan yangının köylerine sıçradığını hatırlatarak, aynı olayın bir daha yaşanmaması için köy halkının traktörlerle tarlaları sürmeye hazır olduğunu söyledi. İtfaiye ekipleriyle de sürekli irtibat halinde olduklarının altını çizen Vatan, köylerinin sınıra en yakın köy olduğunu ve yangını yakından takip ettiklerini belirtti.