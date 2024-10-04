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Bursa'da eski nişanlı dehşeti: Önünü kesip ateş açtı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Ekim 2024 02:00 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 02:11

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, eski nişanlının önünü kesip silahla ateş açtı. Genç kız, kurşunun hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken ekipler zanlının peşine düştü.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesinde eski nişanlı dehşeti meydana geldi. Evine yürüyerek giden Asel Ö.'yü (24), takip eden eski nişanlısı Hakan B., sokakta eski nişanlısıyla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen Hakan B., Asel Ö.'ye tabancayla ateş edip kaçtı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDI

Kadın şans eseri olayı yara almadan atlatırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Asel Ö.'nün, eski nişanlısı için uzaklaştırma kararı da aldırdığı öğrenildi.

Bursa'da eski nişanlı dehşeti: Önünü kesip ateş açtı - 1. Resim

Polise olayı anlatan Asel Ö., "Silahlı bana doğrulttu. Öldürmesini bekledim" dedi. Ekipler kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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