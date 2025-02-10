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Can kardeşlerden 80 gün sonra haber geldi! Sarıyer'de denize düşmüşlerdi, DNA sonucu çıktı
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 | Banu Iriç

Can kardeşlerden 80 gün sonra haber geldi! Sarıyer'de denize düşmüşlerdi, DNA sonucu çıktı

Sarıyer’de denize düşen kardeşi Ayşe'yi kurtarmak için suya atlayan Velat Can'dan acı haber geldi. İki kardeşten 23 Kasım'dan bu yana haber alınamıyordu. Kadıköy sahiline vuran cesedin Velat Can'a ait olduğu şüphesiyle DNA testi istenmişti. Adli Tıp Kurumundan sonuç geldi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 22:02
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 22:09

İstanbul Kadıköy sahilinde bulunan erkek cesedinin Sarıyer'de denize düştükten sonra kaybolan Velat Can'a ait olabileceği şüphesiyle yapılan DNA testinden sonuç geldi. Bulunan naaşın denize düşen 2 kardeşten Velat Can'a ait olduğu tespit edildi..

Sarıyer’de yürüyüş yaparken 23 Kasım 2024'te Bebek Sahili'nde kız kardeşi Ayşe Can ile denize düşen Velat Can'a ait olduğu tespit edilen cenaze, Arnavutköy Mezarlıklar Müdürlüğü morguna götürüldü. Can'ın cenazesinin Diyarbakır'da defnedileceği öğrenildi.

KAYIP CAN KARDEŞLER OLAYINDA NE YAŞANMIŞTI?

Bebek sahilinde 23 Kasım 2024'te yürüyüş yaparken denize düşen Ayşe Can (29) ile onu kurtarmak için arkasından atlayan kardeşi Velat Can (23) suda kaybolmuş, kendilerinden haber alamayan ebeveynleri durumu polise bildirmişti.

İspanya'dan 14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a gelen kardeşlerin 25 Kasım'da ailesiyle aynı ülkeye dönecekleri, bu nedenle İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki otelde kaldığı tespit edilmişti.

Olayın ardından iki kardeşi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlatmış, denizi hem dalgıçlarla hem de havadan dronlarla taramıştı. Kardeşlerin ailesi de arama faaliyetlerini yakından takip etmiş ancak arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Kadıköy sahilinde dün denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu polise bildirmiş, deniz polisi tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlenmiş ve tespit edilmesi için çalışmalar başlatılmıştı.

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