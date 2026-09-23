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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 21:02

CHP'li eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tahliye edildi

Eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın "irtikap" suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme, Albayrak'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Albayrak hakkındaki kararda, rüşvet verdiğini iddia eden kişinin şikayetinden vazgeçmesi etkili oldu.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 21:02

İrtikap suçlamasıyla 4 aydır tutuklu bulunan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, hakim karşısına çıktı. 

HABERİN ÖZETİ

CHP'li eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tahliye edildi

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İrtikap suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, irtikap suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.
İnşaat işleriyle uğraşan E.Ö., Albayrak hakkında imar izni sorunları nedeniyle rüşvet talep edildiği ve 2,5 milyonluk çek vermek zorunda kaldığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu.
Albayrak, para değil Akçakoca Belediyesi'nin borçları için bağış istediğini savundu.
Şikayetçi E.Ö., ifadesini değiştirerek şikayetinden vazgeçtiğini belirtti.
Mahkeme, Fikret Albayrak'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine ve tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

İNŞAAT İŞLERİ NEDENİYLE ŞİKAYET EDİLDİ

'nin Akçakoca ilçesinde inşaat işleri ile uğraşan E.Ö., inşaatında yaşanan imar izni sorunlarıyla alakalı kendisinden Fikret Albayrak tarafından rüşvet talep edildiği ve kendisinin 2,5 milyonluk çek vermek zorunda kaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. 

CHP'li eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tahliye edildi

Şikayet üzerine 22 Mayıs'ta gözaltına alınan Albayrak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Albayrak hakkındaki irtikap suçlamasıyla Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamaya başlandı.

"PARA DEĞİL BELEDİYE BORÇLARI İÇİN BAĞIŞ İSTEDİM"

Albayrak, kendisinin zorla veya tehditle hiçbir iş adamı ya da müteahhitten para istemediğini ancak Akçakoca Belediyesi'nin borç içinde olduğu için yardım ve bağış isteğinde bulunduğunu söyledi. 

Albayrak, savunmasında şunları söyledi: "E.Ö.'nün babası H.Ö. isimli beyefendiyi kendime yakın gördüm. Çay sohbetlerinde belediyeye yardım etmelerini istedim. Kendisine durumu aktardım. Bağış ya da borç aradığımızı söyledim. Belediye ile sıkıntılı ilişkisi olan, ruhsatta, iskanda zorlanan kişiler ile bağlantı kurmadım, ilişki yaşamadım. Herkes gelmiş ve iskanı düzgünse almıştır. Asla kimseye imtiyaz vermedim. Teklif eden olmuştur ama ben kabul etmedim. Belli bir süre sonra ödemelerimize uygun bir şekilde taksitlere uygun makamıma çek getirdiler. 

CHP'li eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tahliye edildi

"2.5 MİLYONLUK ÇEK VARDI"

Akçakoca Belediyesi şirketi olan ABİTAŞ şirketinin borcuna uygun 2 adet çek getirdiler. Aynı anda şirketin genel müdürüne teslim ettim. Defterlere kayıtlar alındı. Resmi kurumsal işlemleri yaptı. 1 milyon ve 1,5 milyon olmak üzere toplam 2,5 milyonluk çek vardı. 1 milyon bağış aldım, 1,5 milyonu borç olarak aldım. Bu dönem zarfında H.Ö. ve oğlunun şirketinin belediye ile herhangi bir ticari ilişkisi olmamıştır. Kamu ya da kendim için kimseyi bir şeye zorlamadım." 

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

E.Ö. da şikayetinden vazgeçtiğini ifade ederek, "Fikret bey bana belediyenin 2,5 milyona ihtiyacı olduğunu söyledi. Borç konuşmadık ben bağış olarak verdim. Herhangi bir zorlama olmadı ama belediyede işler böyle yürüdüğü için çekleri yazmak zorunda hissettim. Borç olarak kayıt edildiği söylenen çeke ilişkin herhangi bir geri ödeme olmadı. Şikayetçi değilim ve duruşmalara katılmak istemiyorum" dedi.

Şikayetçi olan E.Ö.'nün avukatı da şikayetçi olmadıklarını tekrarladı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TUTUKLULUĞU KALDIRILDI

Fikret Albayrak'ın avukatları irtikap suçunun oluşmadığını ifade ederek beraatını istediler. İddia makamı olan Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için tutukluk halinin devamını istedi.

Düzce 2. Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası Akçakoca eski Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın adli kontrol şartıyla tutukluluk halinin kaldırılmasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

 

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#Düzce
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#Fikret Albayrak
#Akçakoca Belediyesi
#Abİtaş
#Gündem
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