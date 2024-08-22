Çivi çakılamaz denilen Boğaz'a kaçak villa skandalı! Bakanlıktan İBB'ye uyarı yazısı

22 Ağustos 2024 09:36 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 09:47

Battal İlgezdi için 2 yıla kadar hapsi istemi: Kaçak yapıları yıktırmamıştı

Battal İlgezdi için 2 yıla kadar hapsi istemi: Kaçak yapıları yıktırmamıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki alanında bulunan Üsküdar Vaniköy sırtlarındaki kaçak villa inşaatına göz yumdu.

Üsküdar Vaniköy sırtlarında orman içine yapılan kaçak villa inşaatına göz yuman İBB'ye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü "dur" dedi.

İBB'YE YAZI GÖNDERİLDİ

Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü, İBB’nin sorumluluk alanında bulunan Üsküdar Vaniköy’deki kaçak villa inşaatının durdurulması için İBB’yi uyardı.

İl Müdürü Malik Ejder Batur, İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki alanında gerçekleşen inşaat için uyarı yazısının kuruma iletildiğini bildirdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm bölgesinde inşai faaliyetlere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. İl Müdürü Maliki Ejder Batur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğü’müzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir."