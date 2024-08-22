Çivi çakılamaz denilen Boğaz'a kaçak villa skandalı! Bakanlıktan İBB'ye uyarı yazısı
İBB, bir skandala imza atarak, İstanbul'un incisi Üsküdar Vaniköy sırtlarında kaçak villa inşaatına göz yumdu. Çivi çakılamaz denilen bölgedeki inşaat görüntüleri üzerine bakanlık harekete geçti. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşai faaliyetlere ilişkin gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğüne uyarı yazısı iletildiğini bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki alanında bulunan Üsküdar Vaniköy sırtlarındaki kaçak villa inşaatına göz yumdu.
Üsküdar Vaniköy sırtlarında orman içine yapılan kaçak villa inşaatına göz yuman İBB'ye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü "dur" dedi.
İBB'YE YAZI GÖNDERİLDİ
Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü, İBB’nin sorumluluk alanında bulunan Üsküdar Vaniköy’deki kaçak villa inşaatının durdurulması için İBB’yi uyardı.
İl Müdürü Malik Ejder Batur, İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki alanında gerçekleşen inşaat için uyarı yazısının kuruma iletildiğini bildirdi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm bölgesinde inşai faaliyetlere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. İl Müdürü Maliki Ejder Batur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğü’müzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir."