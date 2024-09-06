Çocukların kavgasında kan aktı: Kardeşini darp eden çocuğu bıçakladı

06 Eylül 2024 01:08 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 01:09

Eskişehir’de 13 yaşındaki çocuk, kardeşini darp eden 14 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu bıçakla yaraladı. Bıçaklanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'in Emek Mahallesinde bulunan bir çocuk parkında korkunç bir olay meydana geldi. Yabancı uyruklu M.N. (14), kendisinden küçük bir çocuğu darp etti. Kardeşinin darp edildiğini öğrenen 13 yaşındaki H.A.K., olay yerine gelerek M.N. ile kavga etmeye başladı.

2 YERİNDEN BIÇAKLADI

Kavganın ardından evine gidip bıçak alan ve olay yerine tekrar gelen H.A.K., M.N.’yi bacağından ve omzundan bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 2 yerinden bıçaklanarak yaralanan M.N.’yi Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürdü.



Tedavi altına alınan M.N.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince H.A.K. isimli çocuk gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.