Çorum'da 2 grup arasında silahlar konuştu: 1 ölü, 1 yaralı

18 Haziran 2024 01:13 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 01:42

Olay, ilçeye bağlı Kuruçay köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kurtkırığı Deresi mevkiinde, Kuruçay köyünden Ersin M., Resul M., Aslan M. ve Bedir M. ile daha önce aralarında husumet bulunan Murat D., Cemal D., Sezer Durmuş, Hüseyin D. isimli şahıslar arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında Sezer Durmuş ve Şehri D. silahla yaralandı. Yaralılardan Sezer Durmuş hayatını kaybederken, Şehri D. hastanede tedavi alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.