Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi görüşmesi sonrası Arap medyasından yorum yağdı

05 Eylül 2024 19:44 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 19:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile tarihi buluşması Arap basınında yankı buldu. Mısır'da darbe sonrası 11 yıl boyunca dondurulan ilişkiler dün yapılan görüşme sonrası ivme kazandı. Arap medyası tarihi bir görüşme olarak nitelendirip çarpıcı yorumlar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi ağırladı, Arap medyası yıllar sonra olan bu görüşmeyi tarihi bir aşama olarak nitelendirerek manşetlerinde değerlendirdi. Arap medyasında "tarihi", "yeni bir aşamanın başlangıcı" ve "Mısır ile Türkiye arasında işbirliğinin derinleşmesi" gibi manşetler atıldı.

"YENİ BİR AŞAMANIN BAŞLANGICI!"

Mısır’ın resmi gazetelerinden "El-Cumhuriyye", ziyareti, "Sisi-Erdoğan zirvesi; Mısır ile Türkiye arasında yeni bir aşamanın başlangıcı" başlığını kullandı. "El-Ehram" ise "Mısır ve Türkiye krizlerle mücadelede birlik içinde" ve "Stratejik İşbirliği Konseyi; İki ülke ilişkilerinde niteliksel bir gelişim" şeklinde değerlendirdi.



Görüşmeyi "tarihi" olarak nitelendiren Mısır’daki "el-Yevm es-Sabi" gazetesi "Mısır-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem" başlığıyla manşete taşıdı.

SUUDİ ARABİSTAN VE BAE SON DAKİKA OLARAK İZLEDİ

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait resmi haber ajansları, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin Ankara ziyaretini son dakika olarak duyurdu.

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA, ziyareti "Türkiye Cumhurbaşkanı Mısırlı mevkidaşı ile görüşüyor" başlığıyla abonelerine ulaştırırken, BAE resmi haber ajansı WAM, ziyareti Sisi’nin "Türkiye'ye ziyaretim iki ülke ilişkilerinde yeni bir aşamayı başlatıyor" sözleriyle abonelerine servis etti. Kuveyt ile Umman’ın resmi haber ajansları da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin Türkiye ziyaretini manşetlerine taşıdı.

"TÜRKİYE - MISIR UZLAŞISI YENİ BİR DOSTLUK"

Suudi Arabistan’ın eş-Şarkul Avsat gazetesi ise, Sisi’nin ziyaretini, "Mısır ve Türkiye yeni bir dostluk aşamasını kurma yolunda" başlığıyla manşetine taşıdı.

"Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyareti, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel konularda istişarelerin derinleştirilmesine dayalı yeni bir dostluk aşamasının kurulması için ufuklar açtı." değerlendirmesi yapıldı.

"ANLAŞMALARA DÖNÜŞECEK"

Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ile yapılan bir röportaja yer veren gazete, "Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi: Sisi'nin Ankara ziyareti tüm sektörleri kapsayan anlaşmalara dönüşecek" başlığını kullandı.

Öte yandan Kuveyt’teki Alrai gazetesi, Sisi’nin ziyaretini için "Sisi - Erdoğan zirvesi; Stratejik açılım" başlığını kullanırken, el-Enba gazetesi, "Mısır Cumhurbaşkanı’ndan Türkiye’ye tarihi ziyaret", El-Ceride gazetesi de "Sisi ile Erdoğan arasında uzlaşı; Gazze’den Somaliye" manşetleriyle ziyareti okuyucularına ulaştırdı.

BAE’deki el-Halic gazetesi de, Sisi’nin Ankara ziyaretini, "Sisi ile Erdoğan, Mısır ile Türkiye arasında yeni bir dönemi başlatıyor" başlığıyla manşetine taşıdı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Sisi’nin 12 yıl aradan sonra Türkiye’ye ilk ziyaretini izleyicilerine aktarırken, Suudi Arabistan’ın Al Arabiya televizyonu ise ziyareti "tarihi ve eşsiz" olarak nitelendirdi.