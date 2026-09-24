Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşı mesajı: Kalıcı barış için gerekeni yapmaya hazırız

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'taki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Çağrı Erhan da yer aldı.

İletişim Başkanlığı kritik görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama yaptı. Görüşmede Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın seyri ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

"KALICI BARIŞ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın kalıcı barışla neticelenmesi için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya her zaman hazır olduğunu, doğrudan müzakerelerin canlandırılması için çalışmalarımızın devam edeceğini belirtti.

KARADENİZ'DE SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ: SALDIRILARIN İZAHI YOK

Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliği konusunda adım atılmasının gerekli olduğunu vurgulayan Erdoğan, ticari gemilere saldırının izahının olamayacağını, taraflardan sorumlu davranış beklediklerini ifade etti.

İKİLİ İLİŞKİLERDE İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMA MESAJI

Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin geliştirilmesi için de adımlar atmayı sürdüreceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan; enerji, madencilik ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırmanın iki ülke açısından yararlı olacağını dile getirdi.