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Gündem
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 02:53
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 02:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşı mesajı: Kalıcı barış için gerekeni yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın kalıcı barışla sonuçlanması için gerekeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin gerekliliğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari gemilere saldırının izahının olamayacağını, taraflardan sorumlu davranış beklediğini vurguladı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 02:53
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 02:53

(BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'taki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı , Türkevi'nde Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü.

Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanı , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Çağrı Erhan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşı mesajı: Kalıcı barış için gerekeni yapmaya hazırız

İletişim Başkanlığı kritik görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama yaptı. Görüşmede Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, ’nın seyri ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

"KALICI BARIŞ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın kalıcı barışla neticelenmesi için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya her zaman hazır olduğunu, doğrudan müzakerelerin canlandırılması için çalışmalarımızın devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşı mesajı: Kalıcı barış için gerekeni yapmaya hazırız

KARADENİZ'DE SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ: SALDIRILARIN İZAHI YOK

Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliği konusunda adım atılmasının gerekli olduğunu vurgulayan Erdoğan, ticari gemilere saldırının izahının olamayacağını, taraflardan sorumlu davranış beklediklerini ifade etti.

İKİLİ İLİŞKİLERDE İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMA MESAJI

Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin geliştirilmesi için de adımlar atmayı sürdüreceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan; enerji, madencilik ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırmanın iki ülke açısından yararlı olacağını dile getirdi.

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ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#hakan fidan
#birleşmiş milletler
#Ukrayna-Rusya Savaşı
#Volodimir Zelenskiy
#Gündem
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