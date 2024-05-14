Dikkat! Bu hatayı yapmayın... Cep telefonunu kaybetti, 100 bin TL'den oldu

14 May 2024 14:29 - Güncelleme : 14 May 2024 14:41

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: Ölü ve yaralı var

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: Ölü ve yaralı var

Isparta’da cep telefonunu kaybeden şahıs hesabından para çekildiğinin farkına varınca hayatının şokunu yaşadı.

E.K. isimli şahıs, mobil bankacılık şifresini kılıfında sakladığı telefonunu kaybetti. Kaybolan telefonunun yerine yenisini alan E.K telefonundan mobil bankacılık uygulamasına girmek istedi.

100 BİN TL BAŞKA HESABA AKTARILMIŞ

Hesabından 100 bin liranın M.K. isimli şahsın İBAN numarasına gönderildiğini farkeden E.K hemen polise şikayette bulundu.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda olay ile bağlantılı olan şüpheliler M.K., A.B., O.G. ve H.İ.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklanırken, A.B., O.G. ve H.İ.B. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.