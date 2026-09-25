Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor.

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HABERİN ÖZETİ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile New York'ta bir araya geldi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında New York'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Bakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Görüşmede bölgesel ve küresel alandaki son gelişmeler ele alındı.

2 ÜLKE İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Bakan Fidan temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel alandaki son gelişmeler ele alındı.