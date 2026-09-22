Doğa Sigorta, kurumun tüm operasyonel faaliyetlerinin kesintisiz olarak, tam kapasiteyle devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, "Acentelerimize, brokerlerimize, sigortalılarımıza, eksperlerimize, anlaşmalı servislerimize ve tüm hak sahiplerine yapılan hasar, komisyon ve tazminat ödemelerimizde hiçbir aksama, gecikme veya sorun bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Doğa Sigorta'dan spekülatif haberlere ilişkin açıklama Doğa Sigorta, hakkında çıkan spekülatif haberlere yönelik yaptığı açıklamada, şirketlerinin mevcut durumunun ve operasyonel işleyişinin kesintisiz ve tam kapasiteyle devam ettiğini bildirmiştir. Doğa Sigorta'nın 30.06.2026 tarihi itibarıyla 29.433.141.552,49 TL aktif büyüklüğe ve 4.515.015.038,81 TL öz sermayeye sahip olduğu belirtilmiştir. Aynı dönemde 9.663.901.331,94 TL hasar ödemesi yapıldığı ve 17.766.375.044,66 TL prim üreterek 441.516.002,04 TL dönem kârı elde ettiği açıklanmıştır. Hasar, komisyon ve tazminat ödemelerinde hiçbir aksama veya gecikme yaşanmadığı vurgulanmıştır. 4500'ü aşan acente ağı, 2000'den fazla anlaşmalı kurum ve 360 çalışan ile ticari süreçlerin kesintisiz yürütüldüğü ifade edilmiştir. Şirketin, tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirecek mali ve kurumsal olgunluğa sahip olduğu belirtilmiştir.

Doğa Sigorta'nın açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde hakkımızda bazı spekülatif haberlerin yayınlanması üzerine kurumumuzun mevcut durumu ve operasyonel işleyişi hakkında kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirmek amacıyla bu açıklamanın yapılması tarafımızca gerekli görülmüştür. Öncelikle önemle belirtmek isteriz ki; Doğa Sigorta olarak tüm operasyonel faaliyetlerimiz kesintisiz olarak, tam kapasiteyle devam etmektedir. Finansal yapımız, reasürans anlaşmalarımız ve sermaye yeterliliğimiz, taahhütlerimizi eksiksiz yerine getirebilecek güçtedir.

Şirketimiz 30.06.2026 tarihi itibariyle 29.433.141.552,49 TL aktif büyüklüğe, 20.216.328.911,54 TL likit varlığa sahip olup, 2026 yılının ilk 6 ayında 9.663.901.331,94 TL hasar ödemiştir. Aynı dönemde 17.766.375.044,66 TL prim üreterek 441.516.002,04 TL dönem kârı elde etmiştir. 30.06.2026 tarihi itibari ile 4.515.015.038,81 TL öz sermayeye sahiptir. Ayrıca Doğa Sigorta olarak prim üretimi bakımından hayat dışı sigorta şirketleri arasında da 11. sırada bulunmaktayız.

Acentelerimize, brokerlerimize, sigortalılarımıza, eksperlerimize, anlaşmalı servislerimize ve tüm hak sahiplerine yapılan hasar, komisyon ve tazminat ödemelerimizde hiçbir aksama, gecikme veya sorun bulunmamaktadır. Bütün ödemelerimiz rutin işleyişinde, sağlıklı bir şekilde yapılmaya devam edecektir. Türkiye’nin dört bir yanında sayısı 4500’ü aşan yaygın acente ağımız, 2000’den fazla anlaşmalı kurumumuz ve 360 çalışanımız ile yeni poliçe tanzimi, yenilemeler ve tüm ticari süreçlerimiz kesintisiz olarak yürütülmektedir.

Kurulduğumuz günden bu yana sektördeki etkin rolümüz, dengeli portföy yapımız ve pazar payımız, güçlü sermaye yapımız ile müşteri memnuniyeti odaklı vizyonumuzla sigortalılarımızın yanında yer aldık. Şirketimiz, her zaman olduğu gibi bugün de tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirecek mali ve kurumsal olgunluğa sahiptir.

Değerli sigortalılarımızın, acentelerimizin ve tüm paydaşlarımızın şirketimize olan güveninin sarsılmasına izin vermeyecek, süreçlerimizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Resmi kanallarımız dışındaki asılsız ve spekülatif iddialara itibar edilmemesini rica ederiz"