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Doğurduğu bebeği tuvalete bıraktı! Tapu Müdürlüğü'nde akıl almaz olay

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ocak 2025 17:20 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 17:21

Balıkesir'de genç yaşta anne olan bir kadın, Altıeylül Tapu Müdürlüğü'nün tuvaletinde doğurduğu bebeği klozete attı. Tuvalete giren bir vatandaşın fark etmesiyle hemen memurlara haber verilerek, bebek klozetten çıkarıldı. Polis genç kadın ile birlikte baba ve babaanneyi gözaltına aldı.

Balıkesir’in Altıeylül​ ilçesindeki Altıeylül Tapu Müdürlüğü’nde dehşet verici bir olay yaşandı. Tapuya gelen genç yaştaki bir kadın, doğum​ yaparak bebeği​ klozete bıraktı. Bir vatandaşın bebeği tuvalete girerek görmesi üzerine tapuda çalışan memur bebeği klozetten çıkardı.

Bir vatandaşın bebeği tuvalete girerek görmesi üzerine tapuda çalışan memur bebeği klozetten çıkardı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri ve geldiği aracı tespit etti.

Doğurduğu bebeği tuvalete bıraktı! Tapu Müdürlüğü'nde akıl almaz olay - 1. Resim


Klozetten çıkarılan ve hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede şüpheli kadın ile birlikte iki kişiyi daha gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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