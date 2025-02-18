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 | Bengül Büyükhan

Düzce'de yasa dışı bahis ağına ağır darbe! 200 milyon dolarlık vurgun ortaya çıktı! Çok sayıda kişi gözaltında

Düzce'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir şüphelinin telefonunun incelenmesiyle yasa dışı bahis ağı deşifre edildi. Şüphelilerin Skype üzerinden haberleştiği belirlenirken, banka hesap hareketlerinin ise 200 milyon doları bulduğu tespit edildi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 12:04

Emniyet güçlerinin yasa dışı bahisle mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" suçları kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli E.Y.'nin el konulan telefonu, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından incelendi.

EKİPLER TEK TEK TESPİT ETTİ

Yapılan incelemelerde, Skype programı üzerinden gerçekleştirilen yazışmalarda, şüpheli ile bu suçtan İstanbul'da tutuklanan ve önemli miktarda dolandırıcılık eylemine karışan M.C. başta olmak üzere birçok kişinin dolandırıcılık olayları ve yasa dışı bahis suçuna aracılık ettikleri belirlendi.

200 MİLYON DOLARLIK VURGUN!

Yazışmalarda geçen banka kayıtlarının incelenmesi sonucunda hesap hareketlerinin 200 milyon doları bulduğu tespit edilince, Düzce, İstanbul, Kocaeli ve İzmir'in de aralarında bulunduğu illerde toplamda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, av tüfeği, 409 fişek, 27 cep telefonu, masaüstü bilgisayar, 2 dizüstü bilgisayar, USB bellek, SSD kart ve pos cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

YASA DIŞI BAHİS CEZASI NE KADAR?
Yasa dışı bahis cezası 2024 yılı için 7258 sayılı Kanunun 5. maddesine göre belirlenir. Bahis ve şans oyunları, kara para aklamak, vergi kaçırmak, organize suç ve terör örgütlerinin faaliyetlerinin finansmanını sağlamak gibi illegal amaçlar için kullanılmaktadır. - İllegal bahis veya şans oyunları oynatanlar ya da oynanması amacıyla yer veya imkan sağlayanlar hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezasına hükmedilir. - Ülke dışında oynatılan bahis ya da şans oyunlarının internet ya da bir başka yolla erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına olanak tanıyanlar hakkında 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. - Kaçak bahis ya da şans oyunlarıyla ilişkili olarak para aktarımını aracılık eden kişiler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasına hükmedilir. - Kişileri İllegal (kaçak) bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3000 güne kadar adli para cezasına hükmolunur.
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