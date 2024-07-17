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Edirne bu afişi konuşuyor! Bulana 11 milyon TL ödül verilecek: Vatandaş da şaşkın

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Temmuz 2024 13:44 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 14:09

Edirne'de elektrik direklerine asılan bir ilan kenti alarma geçirdi. Türkiye'de yaşadığı iddia edilen 'Hollandalı' uyuşturucu baronunun; Edirne cadde ve sokaklarına "wanted/aranıyor" ibaresiyle asılan afişlerinde, bulana 300 bin euro ödül verileceği yazıyor. Afişi inceleyen bir vatandaş, "Bu adamı neden arıyorlar anlamadım ama 300 bin euro ödül konulmuş, değişik bir durum ama görürsem çok iyi olur" dedi.

Edirne sokaklarındaki afiş halkı şaşkına çevirdi. 

İstanbul narkotik polisinin geçtiğimiz aylarda kara para aklayanlara yönelik 5 ilde düzenlediği operasyonun; uyuşturucu baronu olarak Avrupa'nın en çok aranan isimlerinden biri olan ve Hollanda basınının Türkiye'de yaşadığını öne sürdüğü Joseph Johannes Leidekkers'in bağlantılarına yönelik olduğu öğrenildi.

Edirne cadde ve sokaklarına "wanted/aranıyor" ibaresiyle asılan afişlerde bulana da 300 bin euro ödül verileceği belirtildi.

Edirne bu afişi konuşuyor! Bulana 11 milyon TL ödül verilecek: Vatandaş da şaşkın - 1. Resim

polis her yerde onu arıyor

Daha önce yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından para trafiğinin başında, Hollanda ve Belçika tarafından 200 bin dolar ödülle aranan Joseph Johannes Leidekkers'ın olduğu ve Avrupa'da uyuşturucu satışından elde edilen gelirin, Naci Y. üzerinden Türkiye'de aklandığı bilgisine ulaşıldığı öğrenildi.

Yurt dışında yaşadığı ve uyuşturucudan elde edilen milyarlarca liralık kara paranın aklanmasında kilit rol aldığı öğrenilen Naci Y. yapılan operasyonda yakalanamadı.

Edirne bu afişi konuşuyor! Bulana 11 milyon TL ödül verilecek: Vatandaş da şaşkın - 2. Resim

Ancak kardeşi gözaltına alınırken, operasyonda çok sayıda kripto telefon da ele geçirildi. Polis ekiplerinin kripto telefonlarla ilgili çalışması devam ediyor.

Edirne bu afişi konuşuyor! Bulana 11 milyon TL ödül verilecek: Vatandaş da şaşkın - 3. Resim

BABASI DA TUTUKLANMIŞ 

Öte yandan Hollanda polisinin geçtiğimiz aylarda Rotterdam ve Antwerp limanları üzerinden kokain kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Joseph Johannes Leidekkers'in babasının evine operasyon düzenlendiği 140 bin euro değerinde iki saat ve lüks eşyalar ele geçirildiği öğrenildi.

31 yaşındaki Joseph Johannes Leidekkers'in 68 yaşındaki babasının o operasyonda tutuklandığı ortaya çıkmıştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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