EGM'den vatandaşlara uyarı: "Her saniye, bir hayat için çok değerlidir"

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İstanbul
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 112'yi gereksiz yere meşgul edenlere uyarıda bulunuldu.
112'yi gereksiz yere meşgul etmenin bir hayatı tehlikeye attığını belirten EGM, "112'ye yapılan asılsız her çağrı, gerçekten yardıma ihtiyacı olan birinin yardımına ulaşılmasını geciktirebilir. Unutmayalım, 112 bir yaşam hattıdır. Her saniye, bir hayat için çok değerlidir" ifadelerini kullandı.