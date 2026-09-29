Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 112'yi gereksiz yere meşgul edenlere uyarıda bulunuldu.

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HABERİN ÖZETİ EGM'den vatandaşlara uyarı: "Her saniye, bir hayat için çok değerlidir" Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 112'yi gereksiz yere meşgul edenlere yönelik bir uyarıda bulundu. 112'yi gereksiz yere meşgul etmenin bir hayatı tehlikeye attığı belirtildi. 112'ye yapılan asılsız her çağrının, gerçekten yardıma ihtiyacı olan birinin yardımına ulaşılmasını geciktirebileceği ifade edildi. EGM, 112'nin bir yaşam hattı olduğunu ve her saniyenin bir hayat için çok değerli olduğunu vurguladı.

"HER SANİYE, BİR HAYAT İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR"

112'yi gereksiz yere meşgul etmenin bir hayatı tehlikeye attığını belirten EGM, "112'ye yapılan asılsız her çağrı, gerçekten yardıma ihtiyacı olan birinin yardımına ulaşılmasını geciktirebilir. Unutmayalım, 112 bir yaşam hattıdır. Her saniye, bir hayat için çok değerlidir" ifadelerini kullandı.

https://x.com/EmniyetGM/status/2104821420584837370