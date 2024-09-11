Ehliyetsiz polisin iki kadına çarptığı kaza anı ortaya çıktı: 1 kişi öldü, 1 yaralı

11 Eylül 2024 21:55 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 22:13

Şişli'de bir polisin geri manevra yaparken iki kadına çarptığı kaza anından ilk görüntü ortaya çıktı. Yaralanan iki kadından biri hastanede hayatını kaybetti. Ehliyetsiz olduğu öne sürülen polis Emniyet tarafından görevden uzaklaştırıldı. İşte kazanın yaşandığı o an...

İstanbul Şişli'de 10 Eylül tarihinde Büyükdere Caddesi Cevahir AVM önündeki yolda yürüyen iki kadın, bir polisin geri manevrası sonucu arabanın altında kaldı. Sabah 08.30 sıralarında gerçekleşen olayda ehliyetsiz ve henüz görevinde birinci senesi olduğu öğrenilen kadın polis iki kadına çarpmıştı. Olay anı kamera kayıtlarına yansıdı.

POLİS MEMURU GÖZALTINDA

G.U,'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırımda yürüyen Ayşegül Tufan (24) ile Ergül Kaya (43) isimli kadına çarptı. Ergül Kaya'nın ağır şekilde yaralandığı kazada, Ayşegül Tufan ise hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı. 43 yaşındaki Ergül Kaya hastanede yaşamını yitirdi. Polis memuru gözaltına alındı.

2 KADINA ÇARPAN POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada kazaya karışan polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 10.09.2024 tarihi saat: 08: 30 sıralarında Şişli ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi, Cevahir AVM önünde meydana gelen trafik kazası sonucu taksirle öldürme-yaralama olayı ile ilgili olarak; G.U. isimli polis memurunun sevk idaresindeki araçla geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu E.K.(43) ve A.T.(24) isimli şahıslar yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralı şahıslardan E.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Geri manevra yaptığı esnada kazaya karışan polis memuru G.U. görevden uzaklaştırılmış olup kazayla ilgili başlatılan soruşturma ve tahkikat işlemleri adli ve idari yönden devam etmektedir."