Elektrik direğinde asılı ceset paniğe yol açtı, morga kaldırıldı

18 Eylül 2024 17:36 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 17:40

Adıyaman’da Gerger ilçesinde elektrik direğinde asılı erkek cesedi tedirginliğe yol açtı. Vatandaşlar cesedi görünce hemen ekiplere haber verdi. Cenaze tamamlanan işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

Adıyaman​'da Gerger ilçesinde Nakışlı Köyü mera alanında bulunan bir elektrik direğinde asılı erkek cesedi fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine ihbar etti.

MORGA KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri erkek cesedini bulunduğu yerden indirerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cesedin Recep Boztemir (33) isimli kişiye ait olduğu tespit edildi. Cenaze tamamlanan işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hstanesi Morguna kaldırıldı.

Boztemir’in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.