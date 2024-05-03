Esenyurt'ta şoke eden olay! Polisten kaçmak için rezidansın 18. katından balkonlara atladı

03 May 2024 09:51 - Güncelleme : 03 May 2024 10:02

Dikkat! Bu tuzağa düşmeyin... Arkadaşına yardım etti başına gelmeyen kalmadı

Dikkat! Bu tuzağa düşmeyin... Arkadaşına yardım etti başına gelmeyen kalmadı

İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’ndeki lüks bir sitede inanılmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre polis ekipleri sitedeki bir rezidansa operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında yabancı uyruklu bir şahıs, kaçmak için 18. katın balkonundan alt kattaki evin balkonuna atladı. 17. katta yaşayan kadın, adamı gördüğünde büyük bir şok yaşarken balkon kapısını açmayarak tekrar inmesini istedi.

Bunun üzerine şahıs, iki kat daha aşağı inerek kaçtı. Yaşanan ilginç anlar ise kadının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın geri gönderme merkezine götürüldüğü öğrenildi.