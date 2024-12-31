Eyüpsultan'da facia gibi kaza: İETT otobüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti!

31 Aralık 2024 22:00 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 22:26

İstanbul Eyüpsultan'da feci bir kaza meydana geldi. Otomobil ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti...

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Dağdan kopan kaya minibüsü vurdu: 12 yaşındaki çocuğa isabet etti

Eyüpsultan​'da İETT otobüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Alibeyköy istikametine ilerleyen Abdullah Semih Aydın (22) idaresindeki otomobil​, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Karşı şeride geçen otomobil, İETT otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Aydın ile yanındaki Ceyda Öztürk (23) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.