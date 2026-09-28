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Gündem
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 19:16

Fatih Ergin neden gözaltına alındı? Gazeteci Fatih Ergin kimdir?

Gazeteci Fatih Ergin, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Ergin, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Fatih Ergin neden gözaltına alındı? Gazeteci Fatih Ergin kimdir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 19:16

’nun ölümüne ilişkin soruşturmada gazeteci Fatih Ergin hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından soruşturma kapsamında adı geçen Turgay Tamer hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Ergin, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

FATİH ERGİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gazeteci Fatih Ergin, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Ergin hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve basın yoluyla işlenme suçlamaları kapsamında işlem başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında Ergin, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

FATİH ERGİN KİMDİR?

1987 yılında ’ta doğan Fatih Ergin, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu gazeteci ve yazardır.

Gazeteciliğe internet yayıncılığıyla başlayan Ergin, Orta Doğu ve Yeniçağ gazetelerinde görev yaptı ve bir dönem Yeniçağ’da haber müdürlüğü üstlendi. Ergin, 2026 itibarıyla Nefes Gazetesi’nde haber koordinatörü olarak görev yapıyor.

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ETİKETLER
#zonguldak
#Nefes Gazetesi
#Kaşif Kozinoğlu
#Turgay Tamer
#Fatih Ergin
#Gündem
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